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Лунев: в голове была мысль о возвращении в Россию, но, слава богу, получилось так, как получилось

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Вратарь азербайджанского “Карабаха” Андрей Лунев рассказал, рассматривал ли он вариант с возвращением в Россию прошлым летом.
Фото: Getty Images
– В голове возникла мысль о возвращении. Но, слава богу, получилось так, как получилось, — цитирует Лунева “Чемпионат”.

Напомним, Андрей Лунев в прошлом году покинул немецкий “Байер”. Российский голкипер принял решение продолжить карьеру в Азербайджане. Он подписал контракт с “Карабахом”. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. В этом сезоне Лугов вместе с “Карабахом” сумел выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

Лунев Карабах
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