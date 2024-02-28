– В голове возникла мысль о возвращении. Но, слава богу, получилось так, как получилось, — цитирует Лунева “Чемпионат”.
Напомним, Андрей Лунев в прошлом году покинул немецкий “Байер”. Российский голкипер принял решение продолжить карьеру в Азербайджане. Он подписал контракт с “Карабахом”. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. В этом сезоне Лугов вместе с “Карабахом” сумел выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
Лунев: в голове была мысль о возвращении в Россию, но, слава богу, получилось так, как получилось
Вратарь азербайджанского “Карабаха” Андрей Лунев рассказал, рассматривал ли он вариант с возвращением в Россию прошлым летом.
Фото: Getty Images