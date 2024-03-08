- Были очень сложные два месяца подготовки, но, думаю, тренерский штаб лучше знает, что нам необходимо. Надеюсь, мы показали, уровень своей готовности в игре с "Локомотивом". За усиление состава отвечает руководство клуба. На мой взгляд, у нас боеспособный коллектив. У нас много хороших футболистов. Мы способны нашим составом бороться за чемпионство.
В 19 прошедших турах российской Премьер-лиги московское "Динамо" набрало 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. От идущего вторым "Зенита" столичную команду на данный момент отделяет два балла. От лидирующего "Краснодара" подопечные Марцела Лички отстают на четыре очка. В 20-м туре чемпионата России "бело-голубые" примут на своем поле грозненский "Ахмат". Игра состоится в Москве на стадионе "ВТБ Арена" в субботу, 9 марта, и начнется в 19:00 по местному времени.
Источник: Metaratings
Чавес: "Динамо" способно бороться за чемпионство
Хавбек "Динамо" Луис Чавес считает, что команда может бороться за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"