"Переживает ли Кевин из-за отсутствия игровой практики? Он усердно работает изо дня в день. Кастаньо готов сыграть, когда тренер даст ему шанс. У футболиста нет никаких проблем или недопониманий с кем-либо. Мы просто ждем, когда ему дадут первый шанс", - цитирует Оларте Sport24.
Кевин Кастаньо перешел в "Краснодар" из мексиканского "Крус Асуль" в зимнее трансферное окно за 7,3 миллионов евро. Игрок не провел ни одной минуты в составе российского клуба в 19-м и 20-м турах российского чемпионата. После 20-ти сыгранных туров команда Владимира Ивича занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, однако у петербургского "Зенита", который отстает на два очка, есть игра в запасе.
Агент Кастаньо: Кевин готов сыграть, когда тренер даст ему шанс, у футболиста нет никаких проблем или недопониманий
Футбольный агент Себастьян Оларте, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Кевина Кастаньо, высказался об отсутствии игрового времени у своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"