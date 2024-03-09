"Переговоры с "Ростовом" по поводу нового контракта не начались. Может ли Медведев оказаться в другом клубе? Здесь два варианта: либо другой клуб, либо же завершение карьеры. Но я думаю, что завершать еще рано", - цитирует Талаева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Медведев провел семь матчей за "Ростов", в которыз пропустил девять мячей и один раз сохранил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 29-летнего вратаря в 400 тысяч евро. После 20-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 очков.
Агент голкипера "Ростова" Медведева: переговоры по поводу нового контракта не начались, но завершать карьеру еще рано
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы голкипера "Ростова" Никиты Медведева, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ростов"