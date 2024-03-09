"Динамо" сможет побороться с "Зенитом" за золотые медали? Сможет. По игре "Динамо" сегодня выглядело хорошо, а на дистанции посмотрим, кто будет сильнее. Можно сказать, что удаление Харина сломало игру "Ахмату"? Да, я с этим согласен. Если бы сумели, игра пошла бы по другому сценарию", - цитирует Шелию "Евро-Футбол".
Сегодня, 9-го марта грозненский "Ахмат" на выезде уступил московскому "Динамо" со счетом 0:2 в матче 20-го тура РПЛ. Забитыми мячами отметились: Луис Чавес и Константин Тюкавин. В компенсированное к первому тайму время полузащитник "Ахмата" Евгений Харин заработал вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Команда Марцела Лички после 20-ти сыгранных туров занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Зенита" на два очка. На второй строчке располагается "Краснодар" с отставанием от подопечных Сергея Семака в одно очко. "Бело-голубые" одержали победу над петербургским клубом в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0.
Голкипер "Ахмата" Шелия считает, что "Динамо" может побороться за чемпионство
Голкипер "Ахмата" Гиорги Шелия прокомментировал поражение от московского "Динамо" (0:2) и заявил, что "бело-голубые" могут побороться за чемпионство.
Фото: ФК "Ахмат"