Руководство московского "Спартака" не рассматривает кандидатуру 44-летнего сербского экс-главного тренера столичного "Локомотива" Марко Николича на аналогичную должность в красно-белом клубе, сообщают СМИ. В настоящее время специалист возглавляет "Шабаб Аль-Ахли" из Объединённых Арабских Эмиратов.
По данным источника, Николич не входит в шорт-лист "Спартака". Сообщается, что нынешний главный тренер - 34-летний испанец Гильермо Абаскаль - с высокой вероятностью продолжит работу с красно-белыми как минимум до ответного матча четвертьфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России с "Оренбургом" (первый матч - 0:1) 14 марта.
С мая 2020 года по октябрь 2021 года Николич работал в "Локомотиве", с которым завоевал Кубок России, а также выиграл серебряные и бронзовые медали РПЛ.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартак" не рассматривает кандидатуру Николича на замену Абаскалю
По данным СМИ, экс-наставник "Локомотива" серб Марко Николич не входит в число кандидатов на пост главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"