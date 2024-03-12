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Председатель правления "Зенита" Медведев: Джикия должен играть в "Спартаке". Это его команда

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев считает, что защитник Георгий Джикия должен играть в "Спартаке".
Фото: Чемпионат.com
"Заинтересует ли Джикия "Зенит", если станет свободным агентом? Джикия должен играть в "Спартаке". Это его команда", - цитирует Медведева "СЭ".

Центральный защитник Георгий Джикия является игроком московского "Спартака" с января 2017 года. Трудовое соглашение 30-летнего игрока со столичным клубом истекает в мае этого года. В текущем сезоне футболист принял участие лишь в 7 матчах за "красно-белых" в российской Премьер-лиге и в 3 играх Кубка России, провел на поле 727 минут и не отличился голевыми действиями.

Медведев Зенит Джикия Спартак
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