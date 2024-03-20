"Мне европейское будущее интересно, конечно. С нашими футболистами из зарубежных клубов еще не удалось пообщаться, потому что на момент записи они не доехали до сборной. Но, возможно, еще получится поговорить, пообщаться по этому поводу", - цитирует Хлусевича "ТАСС".
Даниил Хлусевич вызван в сборную России на мартовские товарищеские встречи с Сербией (21-го числа) и Парагваем (25-го числа). В текущем сезоне защитник провел за московский "Спартак" 21 матч и отметился 3-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в пять миллионов евро. Ранее Хлусевич выступал за тульский "Арсенал". На данный момент три российских игрока выступают за команды из топ-5 европейских чемпионатов: Алексей Миранчук, Александр Головин и Арсен Захарян.
Хлусевич: мне хотелось бы попробовать себя в европейском чемпионате
Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич заявил, что хотел бы сыграть в Европе.
Фото: ФК "Спартак"