"Если петербуржцы будут выкладываться на сто процентов в каждой игре, то вряд ли у кого-то появится много шансов противостоять им. Хотя в футболе случается всякое. Судя по тому, как начал "Зенит" выступления после зимней паузы, он настроен очень серьезно. И команда выглядела солидно. Не вижу причин, чтобы она не играла так далее", - заявил Баранник.
В первых двух турах весенней части чемпионата России санкт-петербургский "Зенит" набрал 4 очка и вернул себе 1-ю строчку в турнирной таблице. В 19-м туре "сине-бело-голубые" сыграли вничью с московским "Спартаком" (0:0). Матч 20-го тура против "Урала" завершился разгромной победой на выезде (4:1).
В 20-ти матчах сезона на счету "Зенита" 40 очков, что позволяет действующим чемпионам страны опережать в гонке за чемпионство "Краснодар" - на 1 очко и московское "Динамо" - на 2 очка. Соперниками "Зенита" в 22-м туре РПЛ станут "Крылья Советов". Матч пройдет в Самаре 30-го марта.
Источник: "РБ Спорт"
Баранник: судя по тому, как начал "Зенит" после зимней паузы, он настроен серьезно
Экс-футболист "Зенита" Дмитрий Баранник оценил шансы "сине-бело-голубых" на титул в РПЛ по итогам текущего сезона.
Фото: официальный сайт "Зенита"