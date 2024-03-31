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Спортивный директор "Спартака" Амарал: не нужно волноваться, мы работаем каждый день

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Спортивный директор "Спартака" Томаш Амарал высказался о ситуации в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
"Не нужно волноваться, мы работаем каждый день. Я здесь, я работаю, вы можете это видеть и слышать каждый день", - цитирует Амарала "Матч ТВ".

Напомним, что московский "Спартак" сыграл вничью с "Уралом" (0:0) в 22-м туре РПЛ. После зимней паузы "красно-белые" не одержали ни одной победы в чемпионате и не забили ни одного мяча. Нападающий московского клуба Квинси Промес не вернулся с командой после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП, ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков.

Спартак
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