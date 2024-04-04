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Полузащитник "Балтики" Капленко: мы должны были побеждать ЦСКА

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Полузащитник калининградской "Балтики" Кирилл Капленко заявил, что его команда должна была обыгрывать ЦСКА в матче 1/2 финала Кубка России.
Фото: Чемпионат
Игра прошла 3 апреля на домашнем стадионе калининградцев и закончилась минимальной победой армейцев. Победный гол ударом через себя забил Виктор Давила.

"Был ли ЦСКА сильнее? Не сказал бы так. Первый тайм они объективно играли лучше, во втором мы полностью их переиграли, было много моментов, чтобы забить. Мы вообще должны были побеждать в этом матче", - считает Капленко.

Он выразил недопонимание, почему команда заиграла в полную силу только во второй тайме.

"Или ЦСКА сел и дам нам играть, или мы сами раскрепостились и начали играть в свой футбол, создавать моменты", - задался вопросом футболист.

Ответная встреча пройдет с 16 по 18 апреля в Москве.

Источник: Матч ТВ

Балтика ЦСКА
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