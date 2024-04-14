"Спокойно отреагировал, потому что всё к этому шло — отставка Абаскаля была вопросом времени. Его уволили бы по окончании сезона. Но, видимо, получилось так, что руководство клуба договорилось с новым наставником. Главное, чтобы в "Спартак" пришёл тот наставник, который дал бы команде развитие. В случае с Абаскалем произошло другое — он пришёл в "Спартак" набираться опыта. Как тренер он ничего не дал "Спартаку", а приобрёл для себя опыт. Это печально", - сказал Карпин.
В последнем матче "Спартак" проиграл в гостях "Сочи" (1:0), а после возобновления российского чемпионата московский клуб под руководством Абаскаля смог добиться одной победы в матче с "Динамо" (2:1). Испанский специалист с момента своего появления в стане "красно-белых" руководил командой в 73 играх, в которых одержал 35 побед, потерпел 23 поражения и 15 раз сыграл в ничью.
Источник: "Чемпионат"
Карпин: как тренер Абаскаль ничего не дал "Спартаку", а приобрел для себя опыт. Это печально
Бывший игрок "Спартака", а ныне главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"