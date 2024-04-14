Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
3 - 1 3 1
Нижний НовгородЗавершен
Урал
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
РостовЗавершен
Крылья Советов
1 - 0 1 0
Рубин2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен
Арсенал Тула
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Кубань
1 - 1 1 1
КАМАЗ2 тайм
Родина
0 - 0 0 0
Ленинградец1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
0 - 1 0 1
Кристал ПэласЗавершен
Вест Хэм
0 - 2 0 2
ФулхэмЗавершен
Арсенал
0 - 2 0 2
Астон Вилла2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
0 - 2 0 2
СевильяЗавершен
Гранада
2 - 0 2 0
АлавесЗавершен
Атлетик
0 - 0 0 0
Вильярреал1 тайм
Реал Сосьедад
22:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
2 - 2 2 2
ФрозинонеЗавершен
Сассуоло
3 - 3 3 3
МиланЗавершен
Удинезе
1 - 0 1 0
Рома2 тайм
Интер
21:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Байер
4 - 0 4 0
Вердер2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
0 - 1 0 1
НантЗавершен
Клермон
1 - 1 1 1
МонпельеЗавершен
Лион
21:45
БрестНе начат

Карпин: как тренер Абаскаль ничего не дал "Спартаку", а приобрел для себя опыт. Это печально

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок "Спартака", а ныне главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"
"Спокойно отреагировал, потому что всё к этому шло — отставка Абаскаля была вопросом времени. Его уволили бы по окончании сезона. Но, видимо, получилось так, что руководство клуба договорилось с новым наставником. Главное, чтобы в "Спартак" пришёл тот наставник, который дал бы команде развитие. В случае с Абаскалем произошло другое — он пришёл в "Спартак" набираться опыта. Как тренер он ничего не дал "Спартаку", а приобрёл для себя опыт. Это печально", - сказал Карпин.

В последнем матче "Спартак" проиграл в гостях "Сочи" (1:0), а после возобновления российского чемпионата московский клуб под руководством Абаскаля смог добиться одной победы в матче с "Динамо" (2:1). Испанский специалист с момента своего появления в стане "красно-белых" руководил командой в 73 играх, в которых одержал 35 побед, потерпел 23 поражения и 15 раз сыграл в ничью.

Источник: "Чемпионат"

Валерий Карпин Гильермо Абаскаль Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится