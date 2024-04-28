– Осинькин действительно здорово работает в “Крыльях”. Но “Спартак” — немного другой уровень. Сложно сказать, сумеет ли он там себя проявить.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что руководство московского “Спартака” рассматривает вариант с назначением Игоря Осинькина на пост главного тренера команды.
Напомним, 14 апреля красно-белые объявили об увольнении Гильермо Абаскаля с должности наставника клуба. Сейчас пост главного тренера “Спартака” остается вакантным. Временно управляет коллективом Владимир Слишкович.
Источник: “RT на русском”
Семин: Осинькин здорово работает в “Крыльях Советов”, но “Спартак” — это другой уровень
Популярный российский футбольный тренер Юрий Семин высказался возможном назначении наставника “Крыльев Советов” Игоря Осинькина в “Спартак”.
Фото: ПФК "Крылья Советов"