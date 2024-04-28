"Джикия продолжает восстановление. Как мы сообщали ранее, он получил небольшое повреждение", - рассказали в пресс-службе клуба.
Сегодня, 28 апреля "Спартака" примет на своем поле "Локомотив", стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. Отметим, что в матче не сможет принять участие защитник "красно-белых" Алексис Дуарте из-за перебора желтых карточек. Бывший игрок "Локомотива" Сергей Гуренков предполагал, что Джикия может появиться в стартовом составе. После 25 сыгранных туров "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков, "железнодорожники" располагаются на четвертом месте с 41-м баллом в активе.
Источник: "Чемпионат"
"Спартак" оставил Джикию вне заявки на матч с "Локомотивом"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия пропустит матч с "Локомотивом" в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"