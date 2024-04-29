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Хавбек "Ростова" Байрамян рассказал о дальнейших карьерных планах

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32-летний полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере.
Фото: РИА Новости
- Я люблю свой клуб, хочу завершить карьеру здесь. Если "Ростов" будет заинтересован во мне, то я с удовольствием проведу остаток карьеры в команде. Мне 32 года, я по своему физическому состоянию чувствую, что еще года два-три точно могу поддерживать высокий уровень, - приводит слова Байрамяна Matchtv.ru.

32-летний атакующий полузащитник "Ростова" и сборной Армении Хорен Байрамян выступает за жёлто-синих с января 2010 года за вычетом аренд в волгоградский "Ротор" (сезон-2013/2014), астраханский "Волгарь" (сезон-2014/2015) и казанский "Рубин" (сезон-2018/2019). В текущем сезоне на его счету 28 матчей за клуб во всех турнирах и 4 результативных паса.

Ростов Хорен Байрамян
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