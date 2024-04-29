"Вильмар останется в "Зените" и будет сражаться за чемпионство в этом сезоне и многих следующих. На данный момент у него контракт до 2027 года, и Вильмар счастлив отработать его, выигрывая с "Зенитом" ещё больше трофеев и отдавая всего себя на сто процентов в каждом матче", - сказал агент.
Барриос перешел в петербуржский клуб в феврале 2019 года из аргентинского "Бока Хуниорс". По сообщениям в СМИ, за него заплатили от 13 до 16 млн евро. В текущем сезоне 30-летний опорный полузащитник принял участие в 32 матчах во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает колумбийца в 14 млн евро. В составе "Зенита" Вилмар Барриос пять раз становился чемпионом страны, один раз выигрывал Кубок России и четырежды становился обладателем Суперкубка.
Источник: Metaratings
Агент Барриоса: он останется в "Зените" и будет сражаться за чемпионство в этом и следующих сезонах
Агент колумбийского опорного полузащитника "Зенита" Вилмара Барриоса рассказал о ближайшем будущем игрока в клубе.
Фото: ФК "Зенит"