- Как это у бразильцев не хватает мотивации? Вы же видели, что они вышли на матч с ЦСКА и играли хорошо. Мы будем с ними работать, но они супермотивированы и готовы работать, ещё раз бороться за самые высокие места. На каждый матч наши бразильцы выходят с максимальным настроем - 100%, - передаёт слова Оливейры "Чемпионат".
Первый матч финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России ЦСКА - "Зенит" завершился вничью со счётом 1:1, ответный гол гостей на 84-й минуте забил полузащитник Александр Ерохин с передачи бразильского вингера Артура. В стартовом составе сине-бело-голубых вышло пять бразильских игроков - центральный защитник Родригао, полузащитники Вендел и Густаво Мантуан, вингеры Артур и Педро. На 61-й минуте на замену вышел полузащитник Клаудиньо, на 84-й минуте - левый защитник Дуглас Сантос.
Тренер "Зенита" Оливейра: на каждый матч наши бразильцы выходят с максимальным настроем - 100%
Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра отреагировал на вопрос о недостаточной мотивации бразильских игроков сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"