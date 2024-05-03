- Продление контракта с Семаком - это хорошая новость для болельщиков и для всех остальных. Альтернативы ему нет. Доверие со стороны руководства и порядок в раздевалке - это большой успех. Очень вовремя объявили о продлении, - передаёт слова Погребняка Metaratings.ru.
Ранее председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина сообщила о принятом руководством сине-бело-голубых решении до начала следующего сезона продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком до 2030 года. Текущее соглашение со специалистом истекает в июне 2025 года.
Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года, под его руководством петербуржцы неизменно становились чемпионами России - это произошло в пяти сезонах РПЛ подряд.
Погребняк: продление контракта с Семаком - хорошая новость, альтернативы ему у "Зенита" нет
Экс-нападающий "Зенита" Павел Погребняк прокомментировал новость о решении руководства сине-бело-голубых продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"