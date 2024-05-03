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Юран - о новом клубе: в любой момент готов включиться в интересное дело

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Экс-главный тренер "Пари НН" Сергей Юран ответил на вопрос о необходимой ему длительности паузы в работе после увольнения.
Фото: РПЛ
- Сколько мне нужно времени, чтобы морально перезагрузиться? Я такой человек, что в любой момент готов включиться в интересное дело. Хочется поскорее в новую драку ввязаться, - приводит слова Юрана "Чемпионат".

В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года официальный телеграм-канал "Пари Нижнего Новгорода" сообщил о расставании с главным тренером команды Сергеем Юраном. Волжан специалист возглавлял с апреля 2023 года, пауза после его увольнения из предыдущего клуба (подмосковных "Химок") составила чуть менее 8 месяцев.

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