"Удержатся они теперь в РПЛ? Сложно сказать. Сейчас самое главное психологически коллектив удержать и снять зажатость. Конкуренты в таблице подтянулись, и результат каждого матча будет довлеть над игроками. Могут они после такой встряски "Спартак" обыграть? Всё бывает в жизни. Встряска обычно происходит, когда приходит новый тренер, а здесь пока только исполняющий обязанности", - цитирует Юрана "Чемпионат".
"Пари НН" сыграет с московским "Спартаком" в 27-м туре РПЛ, матч состоится 5-го мая в Нижнем Новгороде. После 26-ти сыгранных туров команда Владимира Слишковича занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 42 очка, волжане располагаются на 11-й строчке с 28-ю очками. 28-го апреля было объявлено о том, что Сергей Юран ушел в отставку с поста главного тренера "Пари НН". Напомним, что московский "Спартак" вышел в финал Пути регионов Кубка России, обыграв московское "Динамо" со счетом 2:0. "Красно-белые" сыграют с калининградской "Балтикой" за право сыграть в суперфинале турнира против победителя пары "Зенит" - ЦСКА.
Юран: конкуренты в таблице подтянулись, и результат каждого матча будет довлеть над игроками
Бывший главный тренер "Пари НН" Сергей Юран высказался о предстоящем матчи волжан со "Спартаком".
Фото: "Пари НН"