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Камоцци: Ивич отлично подошел бы "Спартаку", он знает, как выигрывать титулы

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, считает, что Владимир Ивич подходит на пост главного тренера "красно-белых".
Фото: ФК "Краснодар"
"Своей работой в "Краснодаре" Ивич показал, что является сильным тренером. Владимир отлично подошел бы "Спартаку", он знает, как выигрывать титулы", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Напомним, что Владимир Ивич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Краснодара" 13-го марта. Испанский специалист Гильермо Абаскаль был уволен из московского "Спартака" 14-го апреля, временно исполняющим его обязанности был назначен Владимир Слишкович. После 26-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков.

Франко Камоцци Спартак Краснодар Владимир Ивич
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