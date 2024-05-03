"Своей работой в "Краснодаре" Ивич показал, что является сильным тренером. Владимир отлично подошел бы "Спартаку", он знает, как выигрывать титулы", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, что Владимир Ивич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Краснодара" 13-го марта. Испанский специалист Гильермо Абаскаль был уволен из московского "Спартака" 14-го апреля, временно исполняющим его обязанности был назначен Владимир Слишкович. После 26-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков.
Камоцци: Ивич отлично подошел бы "Спартаку", он знает, как выигрывать титулы
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, считает, что Владимир Ивич подходит на пост главного тренера "красно-белых".
Фото: ФК "Краснодар"