"Кто из игроков "Ростова" смог бы играть в Европе? Все! Я думаю, что у нас высококлассная команда, у каждого есть свои хорошие качества. Несомненно, любой игрок смог бы заиграть в европейском чемпионате", - цитирует Роналдо "РБ Спорт".
Роналдо перешел в "Ростов" из болгарской "Левски Софии" в зимнее трансферное окно за два миллиона евро. Нападающий провел за ростовчан 11 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. После 26-ти сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 40 очков. "Ростов" вылетел из розыгрыша Кубка России, уступив в Пути регионов калининградской "Балтике" со счетом 0:1.
Роналдо: несомненно, любой игрок "Ростова" смог бы заиграть в европейском чемпионате
Нападающий "Ростова" Роналдо считает, что его одноклубники смогли бы заиграть в Европе.
Фото: ФК "Ростов"