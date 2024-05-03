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Личка: я уверен, что Тюкавин не перейдёт в "Зенит", а останется здесь

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка уверен, что Константин Тюкавин не перейдет в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
"Если Тюкавин перейдёт в "Зенит", это будет ошибкой для него? Он подписал новый контракт с "Динамо". Я уверен, что он не перейдёт в "Зенит", а останется здесь", - цитирует Личку "РБ Спорт".

В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" 34 матча и отметился 15-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами. Нападающий продлил контракт с клубом до конца сезона-2027/2028. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 12 миллиона евро. После 26-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка. "Бело-голубые" вылетели из Кубка России, уступив в полуфинале Пути регионов московскому "Спартаку" (0:2).

Динамо Марцел Личка Константин Тюкавин
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