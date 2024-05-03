"Ленини летом останется в "Краснодаре". Мы хотим отработать контракт до конца", - цитирует Фернандеса "Чемпионат".
Кевин Ленини перешел в "Краснодар" из португальского "Шавиша" осенью 2022 года за один миллион евро. В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 1,2 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
Агент: Ленини летом останется в "Краснодаре"
Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Кевина Ленини, заявил, что его клиент останется в клубе летом.
Фото: ФК "Краснодар"