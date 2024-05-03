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Медведев: будет ли скорректирован бюджет "Зенита"? Много будете знать, быстро состаритесь

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о бюджете команды на будущий сезон.
Фото: ФК "Зенит"
"Будет ли скорректирован бюджет "Зенита" из-за убытков "Газпрома"? Много будете знать, быстро состаритесь", - цитирует Медведева "Чемпионат".

После 26-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 50 очков. В зимнее трансферное окно клуб потратил на трансферы 29,850 миллионов евро, самым дорогим приобретением стал нападающий Артур, который перешел из "Палмейраса" за 15 миллионов евро. "Сине-бело-голубые" сыграли вничью с московским ЦСКА в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:1.

Зенит Александр Медведев
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