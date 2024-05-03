Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
22:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
21:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
20:00
МонпельеНе начат
Ланс
22:00
ЛорьянНе начат

Бушманов: Ивич - сильный специалист, было бы интересно посмотреть на него в "Спартаке"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался о возможном назначении Владимира Ивича в московский "Спартак".
Фото: ФК "Краснодар"
"Ивич – сильный специалист, это факт. Своей работой в "Краснодаре" он это доказал. Он вполне может возглавить "Спартак", но тут всегда будет давление на любого тренера. Было бы интересно посмотреть на него в "Спартаке", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".

Напомним, что Владимир Ивич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Краснодара" 13-го марта. Испанский специалист Гильермо Абаскаль был уволен из московского "Спартака" 14-го апреля, временно исполняющим его обязанности был назначен Владимир Слишкович. После 26-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. В следующем туре "красно-белые" сыграют с "Пари НН" в Нижнем Новгороде.

Владимир Ивич Спартак Евгений Бушманов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится