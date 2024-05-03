"Ивич – сильный специалист, это факт. Своей работой в "Краснодаре" он это доказал. Он вполне может возглавить "Спартак", но тут всегда будет давление на любого тренера. Было бы интересно посмотреть на него в "Спартаке", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".
Напомним, что Владимир Ивич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Краснодара" 13-го марта. Испанский специалист Гильермо Абаскаль был уволен из московского "Спартака" 14-го апреля, временно исполняющим его обязанности был назначен Владимир Слишкович. После 26-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на восемь очков. В следующем туре "красно-белые" сыграют с "Пари НН" в Нижнем Новгороде.
Бушманов: Ивич - сильный специалист, было бы интересно посмотреть на него в "Спартаке"
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался о возможном назначении Владимира Ивича в московский "Спартак".
Фото: ФК "Краснодар"