Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон Таун
22:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
21:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
0 - 1 0 1
Монпелье1 тайм
Ланс
22:00
ЛорьянНе начат

Латышонок: читаю ли я СМИ? Стараюсь особо не читать - это отвлекает

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голкипер "Балтики" Евгений Латышонок заявил, что не читает СМИ.
Фото: ФК "Балтика"
"Читаю ли я СМИ? Стараюсь особо не читать. Почему? Это отвлекает. Мешает футболу. У нас сейчас главна задача — остаться в РПЛ, все мысли туда направлены", - цитирует Латышонка "РБ Спорт".

В текущем сезоне Евгений Латышонок провел 28 матчей за калининградскую "Балтику" во всех турнирах и пропустил 32 мяча, сохранив свои ворота "сухими" в семи встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 650 тысяч евро. После 26-ти сыгранных туров команда Сергея Игнашевича занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю очками. Калининградский клуб сыграет со "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России.

Балтика Евгений Латышонок
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится