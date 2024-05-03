"Читаю ли я СМИ? Стараюсь особо не читать. Почему? Это отвлекает. Мешает футболу. У нас сейчас главна задача — остаться в РПЛ, все мысли туда направлены", - цитирует Латышонка "РБ Спорт".
В текущем сезоне Евгений Латышонок провел 28 матчей за калининградскую "Балтику" во всех турнирах и пропустил 32 мяча, сохранив свои ворота "сухими" в семи встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 650 тысяч евро. После 26-ти сыгранных туров команда Сергея Игнашевича занимает 13-е место в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю очками. Калининградский клуб сыграет со "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России.
Латышонок: читаю ли я СМИ? Стараюсь особо не читать - это отвлекает
Голкипер "Балтики" Евгений Латышонок заявил, что не читает СМИ.
Фото: ФК "Балтика"