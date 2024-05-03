"Я не думаю о гонке бомбардиров. Самое важное сейчас – выигрывать в оставшихся матчах. В последних играх я не забивал. Мне бы хотелось помогать команде голами, но в конечном итоге важно добиться наших общих целей - стать чемпионами. Было бы здорово стать лучшим бомбардиром, но я не думаю сейчас об этом", - цитирует Кассьерру Metaratings.
Матео Кассьерра, играющий на позиции центрального нападающего, выступает за "Зенит" с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за петербуржцев 32 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 7 голевых передач. В российской Премьер-лиге 27-летний колумбиец отличился 16 голами в 24 играх. Ближайшим преследователем Кассьерры в бомбардирской гонке - форвард "Краснодара" Джон Кордоба, на счету которого 14 голов. Также в топ-3 лучших снайперов нынешнего чемпионата России входит нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин, отметившийся 13 забитыми мячами.
"Зенит" и "Краснодар" набрали по 50 очков в 26 сыгранных турах. Команда с берегов Невы опережает своих конкурентов в турнирной таблице лишь по дополнительным показателям.
Кассьерра: не думаю о гонке бомбардиров. Самое важное сейчас – выигрывать в оставшихся матчах
Форвард "Зенита" Матео Кассьерра заявил, что помочь команде выиграть чемпионский титул в этом сезоне для него важнее, чем бомбардирская гонка.
Фото: ФК "Зенит"