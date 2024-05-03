"Нас сравнивали, когда я работал в донецком "Металлурге". У меня были бразильские игроки, и они меня сравнили как-то с Анчелотти. Оттуда же и пошло. Единственная наша разница с Карло, что я не работаю в "Реале", а он работает", - цитирует Ташуева Metaratings.
Карло Анчелотти вернулся в мадридский "Реал" летом 2021 года. В декабре прошлого года 64-летний итальянский специалист продлил контракт с королевским клубом до конца июня 2026 года. В текущем сезоне "Реал" единолично возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 84 очка в 33 матчах. Отрыв от идущей на втором месте "Барселоны" составляет 11 баллов. Также мадридцы продолжают свой путь в нынешнем розыгырше Лиги Чемпионов. Первая игра 1/2 финала против "Баварии" завершилась вничью (2:2).
Ташуев - о сравнении с Анчелотти: единственная разница – я не работаю в "Реале", а он работает
Экс-наставник "Факела" Сергей Ташуев рассказал, что его отличает от главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти.
Фото: Чемпионат.com