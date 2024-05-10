– Конечно, каждый, кто поработал где-то, хочет поработать на более высоком уровне, в том числе в “Спартаке”, – приводит слова “РБ Спорт”.
Отметим, что сейчас пост главного тренера московского “Спартака” вакантен. Временно обязанности главного тренера столичного клуба исполняет Владимир Слишкович. По сведениям СМИ, красно-белые активно занимаются поиском нового тренера.
Напомним, Ташуев, который в апреле покинул “Факел”, сейчас находится без работы.
Источник: “РБ Спорт”
Ташуев: каждый тренер, который поработал где-то, хочет в “Спартак”
Бывший наставник “Факела” Сергей Ташуев ответил на вопрос о том, хочет ли он возглавить “Спартак”.
Фото: ФК "Факел"