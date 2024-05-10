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Ташуев: каждый тренер, который поработал где-то, хочет в “Спартак”

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Бывший наставник “Факела” Сергей Ташуев ответил на вопрос о том, хочет ли он возглавить “Спартак”.
Фото: ФК "Факел"
– Конечно, каждый, кто поработал где-то, хочет поработать на более высоком уровне, в том числе в “Спартаке”, – приводит слова “РБ Спорт”.

Отметим, что сейчас пост главного тренера московского “Спартака” вакантен. Временно обязанности главного тренера столичного клуба исполняет Владимир Слишкович. По сведениям СМИ, красно-белые активно занимаются поиском нового тренера.

Напомним, Ташуев, который в апреле покинул “Факел”, сейчас находится без работы.

Источник: “РБ Спорт”

Сергей Ташуев Спартак
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