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Петржела: вероятность трансфера Мбаппе в “Зенит” — ноль процентов

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Экс-тренер “Зенита” Властимил Петржела оценил вероятность трансфера Киллиана Мбаппе в петербургский клуб.
Фото: Getty Images
– Вероятность того, что Мбаппе перешел бы в “Зенит”, не будь никакой дисквалификации ваших клубов, ноль процентов.

Ранее стало известно о том, что нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе покинет “ПСЖ” после завершения текущего сезона. По сведениям СМИ, форвард подпишет трудовой договор с мадридским “Реалом” в предстоящее трансферное окно. Он придет в клуб из Испании на правах свободного агента.

Источник: “РБ Спорт”

Властимил Петржела Зенит Килиан Мбаппе ПСЖ
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