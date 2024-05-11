– Что касается будущего Педро, то он не покинет клуб летом. Думаю, этот вопрос неуместен.
Отметим, что 18-летний Педро стал игроком петербургского “Зенита” в зимнее трансферное окно. Его действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до конца 2027 года. За российский клуб бразильский футболист успел провести 11 матчей. В его активе три гола.
Источник: “РБ Спорт”
Агент: Педро не покинет “Зенит” этим летом
Луис Фернандо Гарсия, агент вингера “Зенита” Педро, высказался о будущем клиента.
Фото: ФК "Зенит"