"Спартак" уже не рассчитывает на призовые места. И у нас нет Лиги чемпионов, Лиги Европы и так далее. А вот для "Краснодара" это самый важный матч, учитывая, что "Зенит" может потерять очки. Из оставшихся у питерцев соперников ЦСКА - самый сложный. "Краснодар" столько шансов выйти вперёд не использовал. Это, наверное, последний", - заявил Титов.
"Краснодар" с 50-ю очками в 27-ми матчах занимает 2-е место в турнирной таблице. Лидер чемпионата, "Зенит", опережает "горожан" всего на 1 очко. 11-го мая в матче 28-го тура Премьер-лиги "Краснодар" сыграет на выезде против московского "Спартака". Спустя несколько часов в тот же день "Зенит" проведет свой матч 28-го тура - в Санкт-Петербурге против московского ЦСКА.
В двух последних турах сезона соперниками "Краснодара" будут "Сочи" (в гостях) и "Динамо" (дома). "Зенит" в 29-м и 30-м турах сыграет с "Ахматом" в Грозном и с "Ростовом" в Петербурге.
Источник: "Чемпионат"
Титов: "Краснодар" столько шансов обойти "Зенит" не использовал. Против "Спартака" - последний
Экс-капитан "Спартака" Егор Титов оценил шансы "Краснодара" на победу в РПЛ перед матчем 28-го тура против "красно-белых".
Фото: РИА Новости