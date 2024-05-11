"У "Спартака" продолжается белая полоса везения, у команды залетают невероятные мячи, когда у соперника не залетают элементарные мячи. Один только Кади мог забить три гола. "Краснодар" по всем показателям превосходил "Спартак". Были перекладины, и не попадали с близких расстояний", - сказал Червиченко.
В 28-м туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" на своем поле добился минимальной победы над "Краснодаром". Единственный мяч ударом из пределов штрафной забил капитан "красно-белых" Роман Зобнин. На 47-й минуте бразильский полузащитник "Краснодара" Кади попал в перекладину после дальнего удара.
Московский "Спартак" после 28 сыгранных матчей набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Находящейся на пятой строчке "Локомотив" заработал 44 балла и имеет одну игру в запасе, которую "железнодорожники" проведут 12 мая в гостях у "Оренбурга".
Источник: "Чемпионат"
Червиченко: "Краснодар" по всем показателям превосходил "Спартак"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал победу "красно-белых" над "Краснодаром" (1:0).
Фото: ФК "Краснодар"