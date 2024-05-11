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Слишкович - о победе "Спартака" над "Краснодаром": давайте скажем честно, в футболе тебе иногда нужна спортивная удача

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Тренер "Спартака" Владимир Слишкович поделился впечатлениями от победы над "Краснодаром" (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
"Давайте так, скажем честно, в футболе тебе иногда нужна спортивная удача. Если этого нет - тяжело. А бывает, что она на твоей стороне и все получается. Рома бил в матче с "Пари НН", забил сейчас. Если бы не было защитника в Нижнем, был бы другой счет. Нужно все анализировать, удача бывает разная", - цитирует Слишковича "Матч ТВ".

Московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" в матче 28-го тура Премьер-лиги. Единственный мяч в игре записал на свой счет полузащитник Роман Зобнин. Футболист отправил мяч в сетку ворот "горожан" на 33-й минуте обводящим ударом из-за пределов штрафной площади.

Победа позволила "Спартаку" набрать 46 очков в чемпионате и подняться на 4-ю позицию в турнирной таблице. Отставание от "Краснодара", в активе которого осталось 50 очков, сократилось до 4-х очков.

Спартак Краснодар Владимир Слишкович
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