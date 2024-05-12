– В этой ситуации неуместно говорить о тренере. Мы сами отдали титул. Это ответственность команды, а не тренера.
Отметим, что после возобновления сезона “Краснодар” уволил с поста главного тренера команды Владимира Ивича. Вместо него был назначен Мурад Мусаев.
Сейчас на счету южан 50 очков. Они занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Источник: “Чемпионат”
Нападающий “Краснодара” Кордоба: в нашей ситуации неуместно говорить о тренере – мы сами отдали титул
Форвард “Краснодара” Джон Кордоба высказался о влиянии смены тренера на игру южан во второй половине сезона.
Фото: ФК "Краснодар"