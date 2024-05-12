– “Динамо” выигрывает игры, когда кажется, что уже безнадежная ситуация. На сегодняшний день это главный фаворит в чемпионской гонке.
Напомним, в 28-м туре чемпионата России по футболу московское “Динамо” обыграло калининградскую “Балтику”. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Марцела Лички. На счету бело-голубых 53 очка. Команда занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: “Чемпионат”
Семин: на сегодняшний день “Динамо” – это главный фаворит в чемпионской гонке
Известный российский тренер Юрий Семин высказался о перспективах “Динамо” в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"