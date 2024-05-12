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Червиченко: "Краснодар" из чемпионской гонки выбил не "Спартак", а решение убрать Ивича и назначить Мусаева

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал турнирную ситуацию для "Краснодара" после поражения от красно-белых (0:1) в 28 туре РПЛ.
Фото: Sportbox
- Я думаю, что "Краснодар" из чемпионской гонки выбил не "Спартак", а решение убрать Ивича и назначить Мусаева. Я ещё тогда сказал, что краснодарские амбиции закончились. Мне кажется, что у "Краснодара" тренер без стержня и команда без синдрома "умереть, но победить". Если идёт игра, то они играют, а если не идёт, то нет, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".

Матч 28 итура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Краснодар" завершился победой хозяев поля со счётом 1:0, единственный гол на 35-й минуте игры забил полузащитник Роман Зобнин. В трёх последних матчах РПЛ чёрно-зелёные набрали 1 очко и находятся в турнирной таблице на третьем месте с 50 очками в 28 матчах, отставая на 1 очко от "Зенита" и на 3 очка от московского "Динамо".

В марте 2024 года "Краснодар" сменил главного тренера, вместо серба Владимира Ивича эту должность занял ранее уже возглавлявший "быков" Мурад Мусаев.

Краснодар Спартак Владимир Ивич Мурад Мусаев Андрей Червиченко
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