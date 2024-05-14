- Председатель совета директоров вправе давать какие-то комментарии. В конце сезона будет решение по тренерскому штабу, проведут анализ работы, и будет принято решение по другим футболистам. Чтобы Антон дальше остался в "Локомотиве", нужно сделать какое-то предложение. Мы ждём, но его нет. Думаю, будет нелегко сделать, чтобы Миранчук остался в "Локомотиве", - передаёт слова Шпинёва Metaratings.ru.
28-летний атакующий полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук является воспитанником клубной академии и всю свою карьеру выступал за "железнодорожников", за исключением года аренды в эстонскую "Левадию" в 2016 году. В текущем сезоне на его счету 36 матчей за красно-зелёных во всех турнирах, 7 голов и 6 результативных передач.
Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных сообщил в СМИ, что переговоры по продлению истекающего контракта с Миранчуком состоятся по завершении текущего сезона.
Агент Миранчука: будет нелегко сделать так, чтобы Антон остался в "Локомотиве"
Агент атакующего полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука Вадим Шпинёв высказался о дальнейших перспективах игрока в составе "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"