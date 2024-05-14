"Не питайтесь отравленными ядовитыми слухами", - заявил Медведев.
В 28-м туре "Зенит" проиграл ЦСКА (0:1) на своем поле и уступил лидерство в чемпионате московскому "Динамо". Как ранее сообщал журналист Иван Карпов, после игры в раздевалке состоялся разговор Медведева с командой, в ходе которого он назвал их "импотентами", пояснив, что "это те, кто хочет, но не может". Агент бразильских футболистов "Зенита" Луис Гарсия Фернандо заявил, что не слышал от игроков ничего подобного.
За два тура до финиша РПЛ "Зенит" набрал 51 очко и занимает вторую строчку в турнирной таблице, на первой позиции находится "Динамо" с 53 набранными очками, тройку лидеров замыкает "Краснодар", у которого 50 баллов. В заключительных турах петербуржцы сыграют в Грозном с "Ахматом" и в Санкт-Петербурге с "Ростовом". Динамовцы встретятся с самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром", "быки" перед заключительной игрой с "Динамо" проведут гостевой матч с "Сочи".
Источник: РИА Новости
Медведев опроверг информацию об "импотентах": не питайтесь отравленными ядовитыми слухами
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев назвал ядовитыми слухами информацию о том, что он якобы назвал игроков импотентами после проигранного матча с ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"