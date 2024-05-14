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Танасиевич: русским тяжело играть в Европе. Это ведь не поколение Карпина, Онопко и Мостового

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Бывший сербский защитник "Динамо" Йован Танасиевич поделился мнением об игре нынешнего поколения российских футболистов в Европе.

Фото: ФК "Реал Сосьедад"
Танасиевич оценил выступления экс-динамовца Арсена Захарян за испанский "Реал Сосьедад", а также предположил, насколько может быть успешен 21-летний форвард "Динамо" Константин Тюкавин.

"Захарян потихоньку адаптируется. Ему тяжело, потому что там другой язык и культура. Русским тяжело играть в Европе, особенно нынешнему поколению. Это ведь не поколение Карпина, Онопко и Мостового, которые уехали, показали характер и игру. А что касается Захаряна, он тоже неплохо себя показал. Но я думаю, у Тюкавина даже лучше получится, потому что он немного старше", - сказал Танасиевич.

Напомним, летом 2023 года бывший хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян перешел в испанский клуб из Сан-Себастьяна "Реал Сосьедад". В текущем сезоне молодого россиянина часто выпускают со скамейки, Захарян принял участие в 37 матчах, в которых смог отличиться одним голом и еще два раза ассистировал партнерам по команде.

Константин Тюкавин проводит свой лучший сезон, форвард забил мячей за "Динамо" и отдал девять голевых передач. По показателю "гол плюс пас" он является лучшим игроком в российском чемпионате. По последней информации Тюкавин, который портал Transfermarkt оценивает в 12 млн евро, интересуется мадридский "Атлетико".

Источник: "Евро-Футбол"

Арсен Захарян Константин Тюкавин
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