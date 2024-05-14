Танасиевич оценил выступления экс-динамовца Арсена Захарян за испанский "Реал Сосьедад", а также предположил, насколько может быть успешен 21-летний форвард "Динамо" Константин Тюкавин.
"Захарян потихоньку адаптируется. Ему тяжело, потому что там другой язык и культура. Русским тяжело играть в Европе, особенно нынешнему поколению. Это ведь не поколение Карпина, Онопко и Мостового, которые уехали, показали характер и игру. А что касается Захаряна, он тоже неплохо себя показал. Но я думаю, у Тюкавина даже лучше получится, потому что он немного старше", - сказал Танасиевич.
Напомним, летом 2023 года бывший хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян перешел в испанский клуб из Сан-Себастьяна "Реал Сосьедад". В текущем сезоне молодого россиянина часто выпускают со скамейки, Захарян принял участие в 37 матчах, в которых смог отличиться одним голом и еще два раза ассистировал партнерам по команде.
Константин Тюкавин проводит свой лучший сезон, форвард забил мячей за "Динамо" и отдал девять голевых передач. По показателю "гол плюс пас" он является лучшим игроком в российском чемпионате. По последней информации Тюкавин, который портал Transfermarkt оценивает в 12 млн евро, интересуется мадридский "Атлетико".
Источник: "Евро-Футбол"
Танасиевич: русским тяжело играть в Европе. Это ведь не поколение Карпина, Онопко и Мостового
Бывший сербский защитник "Динамо" Йован Танасиевич поделился мнением об игре нынешнего поколения российских футболистов в Европе.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"