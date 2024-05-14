"Не бывает дыма без огня. Тюкавин заслужил, чтобы им интересовались гранды европейского футбола. Поэтому, надеюсь, что в скором времени мы увидим Костю в большом европейском клубе. Я считаю, что Косте Тюкавину подходит испанский чемпионат, потому что он забивной футболист и делает большой объём работы", - сказал Гранат.
В текущем сезоне Тюкавин забил за "Динамо" 16 голов и сделал девять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро. Контракт 21-летнего форварда рассчитан до лета 2028 года. Константин Тюкавин является лучшим бомбардиром своей команды и идет на втором месте в списке лучших забивных футболистов Российской Премьер-Лиги, на счету молодого динамовца 15 забитых мячей. Тюкавин находится в одном голе от лидера колумбийского нападающего "Зенита" Матео Кассьерры, до финиша РПЛ остается сыграть два матча. Отметим, что по показателю "гол плюс пас" Константин Тюкавин является лучшим игроком в российском чемпионате.
Источник: "Чемпионат"
Гранат: Тюкавин заслужил, чтобы им интересовались гранды европейского футбола
Бывший защитник "Динамо" Владимир Гранат прокомментировал информацию об интересе мадридского "Атлетико" к форварду "бело-голубых" Константину Тюкавину.
Фото: ФК "Динамо"