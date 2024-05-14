Чешский специалист выполнил задачу на сезон, а именно - завершить чемпионат в тройке призеров. После волевой победы в Калининграде подопечные Марцела Лички гарантировали себе медали, а также получили шанс стать чемпионами. В соглашении не было указано о прогрессе команды в Кубке страны.
За два тура до конца "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 53-мя набранными очками. На втором месте располагается "Зенит" с 51 баллом, у "Краснодара" 50 очков и третье место. В заключительных двух турах "бело-голубые" сыграют дома с "Крыльями Советов" и на выезде с "Краснодаром". В Кубке России динамовцы дошли до 1/4 финала Пути регионов, где вылетели от московского "Спартака" (2:0).
Марцел Личка возглавил "Динамо" в июле 2023 года, до этого он тренировал "Оренбург", с которым чешский тренер вывел на 7-е место в РПЛ. До продления контракт заканчивался этим летом.
Источник: "Спорт-Экспресс"
"СЭ": контракт Лички с "Динамо" автоматчики продлился после победы над "Балтикой"
Контракт Марцела Лички с "Динамо" автоматически продлился еще на один сезон после победы над "Балтикой" (2:3) в 28-м туре РПЛ
Фото: ФК "Динамо"