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"Бенфика" интересуется форвардом "Динамо" Константином Тюкавиным

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Лиссабонская "Бенфика" следит за 21-летним нападающим московского "Динамо" Константином Тюкавином.
Фото: ФК "Динамо"
Португальский клуб видит в россиянине качественное усиление своей атакующей линии. "Бенфика" позитивно оценивает потенциальный трансфер Тюкавина. Ранее сообщалось, что российским нападающим интересуется мадридский "Атлетико".

Константин Тюкавин забил в этом сезоне забил один мяч в Кубке России, в чемпионате России записал на свой счет 15 голов и еще девять раз ассистировал партнерам по команде. В последней игре он внес свой вклад в волевую победу над "Балтикой", которая позволила команде возглавить турнирную таблицу. В гонке бомбардиров РПЛ динамовец идет на второй позиции с 15 голами, уступая один гол лидеру Матео Кассьерре из "Зенита". По показателю "гол плюс пас" Тюкавин является лучшим игроком в российском чемпионате (25 очков).

По информации СМИ, чтобы "Бенфике", "Атлетико" или другому зарубежному клубу заполучить российского форварда, нужно выложить не менее 20 миллионов евро отступных.

Источник: "Чемпионат"

Бенфика Константин Тюкавин
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