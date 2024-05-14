"Квинси сделал очень многое для "Спартака". Он выиграл здесь все. Я только приехал, пока не претендую на это. Если я смогу сделать хотя бы половину из того, что сделал он, будет хорошо. Но все игроки отличаются друг от друга", - цитирует Бонгонда Metaratings.
Напомним, что Квинси Промес не вернулся с московским "Спартаком" после зимних сборов - футболист был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. В текущем сезоне Квинси забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач. Тео Бонгонда перешёл в московский клуб из испанского "Кадиса" и провёл за "красно-белых" 33 матча, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Нападающий "Спартака" Бонгонда: смогу ли заменить Промеса? Пока не претендую на это
Нападающий "Спартака" Тео Бонгонда считает, что на данный момент он не способен заменить Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"