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Нападающий "Спартака" Бонгонда: смогу ли заменить Промеса? Пока не претендую на это

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Нападающий "Спартака" Тео Бонгонда считает, что на данный момент он не способен заменить Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Квинси сделал очень многое для "Спартака". Он выиграл здесь все. Я только приехал, пока не претендую на это. Если я смогу сделать хотя бы половину из того, что сделал он, будет хорошо. Но все игроки отличаются друг от друга", - цитирует Бонгонда Metaratings.

Напомним, что Квинси Промес не вернулся с московским "Спартаком" после зимних сборов - футболист был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее суд Амстердама приговорил игрока к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. В текущем сезоне Квинси забил восемь мячей и отдал восемь голевых передач. Тео Бонгонда перешёл в московский клуб из испанского "Кадиса" и провёл за "красно-белых" 33 матча, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Спартак Тео Бонгонда Квинси Промес
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