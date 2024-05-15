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Голкипер "Балтики" Латышонок: я всем сердцем надеюсь, что "Балтика" сохранит место в РПЛ

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Голкипер "Балтики" Евгений Латышонок надеется, что команда сохранит прописку в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"
"Я всем сердцем надеюсь, что "Балтика" сохранит место в РПЛ. Готовимся. Сейчас выезд в Ростов. Мы все силы бросим, как и всегда отдаём в каждой игре", - цитирует Латышонка "Чемпионат".

Вчера, 14-го мая, калининградская "Балтика" одержала победу над московским "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России со счётом 1:0. Команда Сергея Игнашевича сыграет с победителем пары "Зенит" - ЦСКА в Суперфинале турнира. После 28-ми сыгранных туров калининградцы располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своём активе 26 очков.

Балтика Евгений Латышонок
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