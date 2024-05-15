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Полузащитник "Балтики" Козлов: мне все нравится в Игнашевиче, он настраивает нас по-особенному

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Полузащитник "Балтики" Данила Козлов высказался о Сергее Игнашевиче.
Фото: ФК "Балтика"
"Мне все нравится в Игнашевиче, ничего не могу выделить. Команда уверена в том, что мы останемся в РПЛ. Игнашевич нас как-то по-особенному не настраивает: подбирает правильные слова, мотивирует, поэтому и есть результат", - цитирует Козлова "Советский Спорт".

Вчера, 14-го мая, калининградская "Балтика" одержала победу над московским "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России со счётом 1:0. Единственным забитым мячом отметился центральный защитник калининградцев Кевин Андраде. Команда Сергея Игнашевича сыграет с победителем пары "Зенит" - ЦСКА в Суперфинале турнира. После 28-ми сыгранных туров калининградцы располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своём активе 26 очков. В следующем туре "Балтика" сыграет с "Ростовом" на выезде.

Балтика Данила Козлов Сергей Игнашевич
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