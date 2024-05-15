"Чем занята голова Вендела, помимо футбола? Ничего такого особенного там нет. Моя цель – играть в футбол, просто играть в футбол. Думаю лишь об этом. Всё, что у меня на уме, – быть профессиональным футболистом и помогать "Зениту" достигать его лучшего уровня. Вот и всё. Да, иногда я оступаюсь, допускаю промахи, но впредь такого не будет", - цитирует Вендела "Чемпионат".
В текущем сезоне Вендел провёл 31 матч за петербургский "Зенит" во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами и восьмью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего бразильца в 22 миллиона евро - Вендел является самым дорогим игроком РПЛ. После 28-ми сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстаёт от лидирующего московского "Динамо" на два очка. Сегодня, 15-го мая, "сине-бело-голубые" сыграют с московским ЦСКА в финале Пути РПЛ Кубка России, первая встреча команд завершилась ничьёй 1:1. Напомним, что бразильский полузащитник пропустил предсезонные сборы петербургского клуба, так как рассчитывал перейти в один из клубов бразильской Серии А, игрок вернулся в расположение клуба после начала сезона.
Вендел: иногда я оступаюсь, допускаю промахи, но впредь такого не будет
Полузащитник "Зенита" Вендел рассказал о своей мотивации.
Фото: ФК "Зенит"