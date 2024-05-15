"Можно Тюкавин доиграет, пожалуйста (смеется). Он спортсмен, находится сейчас в хорошей форме. Пусть развивается, играет, забивает и отдает. В несоревновательный период будем все эти решения обсуждать, принимать с ним, с другими клубами. Или не будем", - цитирует Пивоварова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин может перейти в "Бенфику" или мадридский "Атлетико". В текущем сезоне форвард провёл 36 матчей во всех турнирах и отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 12 миллионов евро, контракт игрока сборной России с клубом рассчитан до лета 2028 года. Сообщалось, что московский клуб не намерен отпускать своего игрока за сумму меньше, чем в 20 миллионов евро. После 28-ми сыгранных туров команда Марцела Лички занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка.
Пивоваров - о возможном уходе Тюкавина: в несоревновательный период будем все эти решения обсуждать, или не будем
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался об интересе к Константину Тюкавину со стороны европейских клубов.
Фото: ФК "Динамо"