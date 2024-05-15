"Смогу ли я выиграть Лигу чемпионов? Не знаю. Если Бог благословит меня, ведь лишь ему всё известно. Всему свое время. Если мне дано выиграть Лигу чемпионов, то я её выиграю. Если не дано, что я могу сделать? Так что не знаю. Каждый футболист мечтает однажды поднять над головой этот кубок – и я не исключение. Так что все в руках и любви Божьих", - сказал Вендел.
Вендел переехал на "Газпром Арену" в 2020 году из лиссабонского "Спортинга". По информации СМИ трансфер бразильца обошелся "Зениту" в 20 миллионов евро. Полузащитник сейчас играет под восьмым номером и провел за петербуржцев 119 матчей, в которых отличился 20 голами. В текущем сезоне Вендел провел 29 игр, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.
В турнирной таблице за два тура до финиша "Зенит" располагается на второй строчке с 51 баллом, отставая от лидера московского "Динамо" на два очка. В заключительных турах "сине-бело-голубые" сыграют в гостях с "Ахматом" и дома с "Ростовом".
Источник: "Чемпионат"
Вендел: стану ли я победителем Лиги чемпионов? Все в руках и любви Божьих
Полузащитник петербуржского "Зенита" Вендел порассуждал о том, сможет ли он когда-нибудь стать победителем Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"